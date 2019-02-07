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Команду Мюллера покинул один из прокуроров

Сегодня, 02:45
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ЕРА

Спецпрокурор Роберт Мюллер

Завершил свою работу еще один прокурор из команды, которая ведет под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

Скотт Мейслер стал четвертым из 17 прокуроров, которые покинули команду Мюллера, передает CNN.

Издание отмечает, что уход Мейслера говорит о том, что расследование близится к концу.

29 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер также заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера близко к завершению.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешит этого делать из-за политических последствий.

Теги:   США Роберт Мюллер

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