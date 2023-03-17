Китай и РФ пытаются скрыть зверства КНДР — посол США в ООН 17 марта, 23:55 Линда Томас-Гринфилд (Фото:Линда Томас-Гринфилд / Twitter)

Китай пытается скрыть от мира зверства КНДР, заблокировав веб-трансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН по обвинению в нарушении прав человека со стороны Пхеньяна.

Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает Reuters.

«Некоторые члены Совета слишком сильно готовы оградить режим от ответственности», — сказала посол, завуалированно намекая на Китай и РФ.

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Китай и Россия утверждают, что Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, которому поручено поддерживать международный мир и безопасность, не должен обсуждать вопросы прав человека. Они говорят, что такие встречи должны быть ограничены другими органами ООН, такими как Совет ООН по правам человека или Генеральная Ассамблея ООН.

«Встреча, организованная США и Албанией, ни в коем случае не была конструктивной. Вместо ослабления напряженности это может скорее обострить конфликт и, следовательно, является безответственным шагом. Использование веб-телевидения ООН для прямой речи — трата ресурсов ООН», — заявил китайский дипломат Син Цзишен.

Все 15 членов совета должны согласиться с тем, чтобы такие неофициальные обсуждения транслировались Организацией Объединенных Наций в интернете, и дипломаты заявили, что трансляция редко блокируется. Несмотря на действия Китая, пятничная встреча по-прежнему была публичной и на ней присутствовали представители СМИ.

Томас Гринфилд заявила, что ядерная программа и программа баллистических ракет Северной Кореи неразрывно связаны с нарушениями прав человека со стороны режима.