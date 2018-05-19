Полиция Молдовы помешала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш

В столице Молдовы Кишиневе полиция помешала православным активистам сорвать ЛГБТ-марш, применив к ним слезоточивый газ.

Об этом сообщил кишиневский NewsMaker.

Православные демонстранты безуспешно пытались прорваться через кордон полиции, что отделял их от участников марша против гомофобии.

На видеозаписях с места происшествия видно, как активисты промывают глаза после действий полиции, которая взяла участников ЛГБТ-марша под защиту.

В прошлом году полиция в Кишиневе остановила марш ЛГБТ-сообщества, чтобы избежать противостояния с ультраправославными участниками акции протеста. Тогда полиция вывезла десятки участников ЛГБТ-марша с места происшествия автобусами после того, как православные забросали их яйцами и обливали водой.

Смотрите также