Ким Чен Ын улетел из Сингапура на борту китайского самолета - видео

Поздно вечером во вторник, 12 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын улетел из Сингапура после саммита с участием президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The Straits Times, Ким Чен Ын вылетел из аэропорта Чанги чартерным рейсом китайской авиакомпании Air China.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

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По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.