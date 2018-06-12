12 июня 2018, вторник

Ким Чен Ын улетел из Сингапура на борту китайского самолета - видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Делегация КНДР покинула Сингапур
Фото: The Straits Times

Делегация КНДР покинула Сингапур

Поздно вечером во вторник, 12 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын улетел из Сингапура после саммита с участием президента США Дональда Трампа.

Как сообщает The Straits Times, Ким Чен Ын вылетел из аэропорта Чанги чартерным рейсом китайской авиакомпании Air China.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

Смотрите также

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове