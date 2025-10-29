Дочь Бриджит Макрон рассказала в суде о «глубокой тревоге» матери из-за слухов о ее гендере

Дочь первой леди Франции Бриджит Макрон — Тифен Озьер — во вторник дала показания в парижском суде, заявив, что ее мать страдает от «глубокой тревоги» из-за ложных утверждений относительно ее гендера.

Об этом пишет CNN.

41-летняя Озьер подчеркнула, что считает своим долгом выступить на этом процессе, в ходе которого десять человек обвиняются в онлайн-заигрывании с 72-летней первой леди. Прокуратура называет их действия «злостными комментариями» о поле и сексуальности Брижит Макрон.

«Не проходит ни одной недели, чтобы ее не преследовали. В ее личной или профессиональной жизни не найдется человека, который бы не упоминал эти обвинения», — сказала Озьер.

По ее словам, первая леди вынуждена постоянно учитывать то, как она выглядит и что надевает, ведь любое фото может быть «искажено» и использовано против нее в сети. Такое кибериздевательство, подчеркнула Озьер, существенно повлияло на психическое состояние ее матери — это «ухудшенное состояние» подтверждается медицинскими справками.

«Она читает твиты, которые ей показывают, но больше не хочет этого делать», — добавила дочь первой леди.

Младшая из трех детей Брдижит Макрон от первого брака с Андре-Луи Озьером отметила, что нападки глубоко задели всю семью. Ее мать, по словам дочери, опустошена тем, что «ее внуки слышат все это» и «не знает, как остановить этот поток ненависти».

В Париже продолжается судебный процесс против десяти человек, которых обвиняют в онлайн-домогательствах в отношении Бриджит Макрон.



В июле стало известно, что Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в США иск о клевете против блогера Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что первая леди якобы родилась мужчиной.

Иск Макронов сосредоточен на восьмисерийном подкасте Стати Брижит, который имеет более 2,3 миллиона просмотров на YouTube и связанных с ним публикациях в X.

Супруги заявили, что подкаст распространял «достоверно ложную и разрушительную ложь», в частности о том, что Брижит якобы украла чужую личность и перешла в женский пол, а Макроны якобы являются кровными родственниками. Оуэнс также утверждала, что первая леди родилась под именем Жан-Мишель Тронье, которое на самом деле принадлежит ее старшему брату.