В Париже 10 человек судят за распространение слухов о том, что Бриджит Макрон родилась мужчиной

В Париже продолжается судебный процесс против десяти человек, которых обвиняют в онлайн-домогательствах в отношении первой леди Франции Бриджит Макрон . Они распространяли слухи, якобы она была мужчина, сообщает The Guardian в понедельник, 27 октября.

Судебный процесс во Франции начался почти одновременно с иском о клевете в США, который подали в конце июля 2025 года из-за распространенной в интернете теории, что Бриджит Макрон «родилась мужчиной».

Реклама

Этот судебный процесс является отдельным от рассмотрения дела в США, которое Бриджит Макрон подала еще в 2024 году. В уголовном суде Парижа судят десять обвиняемых — восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет, которых обвиняют в распространении онлайн-домогательств. Если их признают виновными, им грозит до двух лет заключения.

Подозреваемые отвергают обвинения, а прокуратура считает, что они распространяли различные злонамеренные комментарии, в частности обвинения Бриджит Макрон в педофилии из-за якобы сокрытия ее пола.

Теория, что Бриджит Макрон якобы родилась мужчиной, появилась еще в 2017 году, после первого избрания Эммануэля Макрона. Ложная информация о ее поле стала распространяться, частично из-за обсуждения ее отношений с президентом, учитывая значительную разницу в возрасте между супругами — 24 года.

В сентябре адвокат супругов заявлял, что Эммануэль и Брижит Макроны планируют представить фотографические и научные доказательства суду США, чтобы доказать, что первая леди является женщиной.

Он отмечал, что супруги предоставят документы в рамках иска о клевете, который они подали против американского блогера Кэндис Оуэнс после того, как она распространяла сплетни, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

В июле стало известно, что Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в США иск о клевете против блогера Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что первая леди якобы родилась мужчиной.

Иск Макронов сосредоточен на восьмисерийном подкасте Станьте Брижит, который имеет более 2,3 миллиона просмотров на YouTube и связанных с ним публикациях в X.

Супруги заявили, что подкаст распространял «достоверно ложную и разрушительную ложь», в частности о том, что Брижит якобы украла чужую личность и перешла в женский пол, а Макроны якобы являются кровными родственниками. Оуэнс также утверждала, что первая леди родилась под именем Жан-Мишель Тронье, которое на самом деле принадлежит ее старшему брату.