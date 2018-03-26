Кем был Сергей Мавроди: история жизни самого известного постсоветского мошенника

Мавроди во время освобождения из СИЗО Матросская тишина 22 марта 2007 года

26 марта в Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

НВ рассказывает о жизни известного мошенника.

Детство

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в семье монтажника Пантелея Андреевича Мавроди и экономиста Валентины Федоровны.

В детстве у Мавроди диагностировали двусторонний порок сердца, врачи прогнозировали, что он не доживет до 18 лет.

Мавроди окончил десять классов средней школы № 35 в Москве и Детскую художественную школу № 1 им. В. А. Серова.

Сам мошенник утверждал, что во время учебы проявил способности в математике и физике, побеждал в школьных олимпиадах.

В 1972 году поступил в Московский государственный институт электроники и математики на факультет Прикладная математика (кафедра искусственного интеллекта). Во время учебы увлекался игрой в шахматы и покером.

Первое уголовное дело

В институте Сергей Мавроди начал изготавливать и продавать копии аудио- и видеоматериалов на продажу. В 1983 году был впервые задержан на 10 суток "за частнопредпринимательскую деятельность" (реализация нелегальной продукции видеозаписи). За срок ареста, когда принималось решение о возбуждении в отношении него уголовного дела, вышло постановление ЦК КПСС О перегибах, и Мавроди выпустили.

МММ

В 1989 году основал кооператив МММ, на базе которого создал несколько десятков коммерческих структур, в том числе и АО МММ - крупнейшую финансовую пирамиду, от которой, по разным оценкам, пострадали от 10 до 15 млн человек.

1 февраля 1994 года акции поступили в свободную продажу. Всего за полгода были достигнуты невиданные ранее в других структурах результаты: 15 млн вкладчиков, аккумуляция трети бюджета России, рост цен на акции в 127 раз.

4 августа 1994 года Мавроди был арестован по обвинению в сокрытии налогов от доходов возглавляемой им фирмы Инвест-Консалтинг. Находясь в тюрьме, Мавроди организовал сбор подписей для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы РФ, и через два месяца был зарегистрирован Центральной Избирательной Комиссией России. 30 октября 1994 года Мавроди был избран депутатом российского парламента и его освободили из-под стражи.

2 сентября 1997 года МММ было признано банкротом.

За два месяца до декабрьских выборов 1996 года Мавроди лишили депутатского мандата и возобновили против него следственные действия. В рамках расследования деятельности МММ его также обвинили в мошенничестве.

Розыск и арест

17 декабря 1997 года Сергея Мавроди объявили сначала в общероссийский, а через год и в международный розыск. Однако пять лет ему удавалось скрываться.

Более того, находясь в розыске, он создал в интернете еще одну пирамиду, теперь уже всемирную - виртуальную фондовую биржу Stock Generation (SG), которая была зарегистрирована в одной из стран карибского бассейна, оформлена как азартная игра и имела соответствующую лицензию.

По официальным данным от ее деятельности менее чем за год работы пострадало порядка 275 тыс. человек (в основном, граждане США и Западной Европы).

31 января 2003 года Мавроди был арестован в Москве, на съемной квартире на Фрунзенской набережной, сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ. При задержании у него был обнаружен поддельный паспорт на имя гражданина Юрия Зайцева, уроженца Санкт-Петербурга.

После ареста ему предъявили обвинения по двум статьям Уголовного Кодекса РФ: Организация подделки документов и Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

Суды по трем обвинениям Мавроди длились до 2007 года. 22 мая срок его наказания истек и Мавроди выпустили. Почти весь срок назначенного ему наказания основатель МММ отбыл в СИЗО Матросская тишина.

Другие финансовые пирамиды Мавроди

В 2011 году Сергей Мавроди организовал для жителей России и стран СНГ новую финансовую пирамиду МММ-2011, год спустя реорганизованную в МММ-2012. Пирамида в итоге потерпела крах и в мае 2012 года против Мавроди в России снова возбудили уголовное дело.

В 2014 году Мавроди основал MMM-Global, ориентируясь на африканские страны. МММ появилась также в ряде стран Азии, США, Израиле, Италии и Франции.

МММ и сепаратисты на Донбассе

3 августа 2012 года Сергей Мавроди объявил о создании политической партии МММ (Ми Маємо Мету) в Украине. Эта партия выдвинула Дениса Пушилина, который через несколько лет стал известен как главарь боевиков "ДНР", кандидатом в депутаты на выборах в Верховную Раду по 94 избирательному округу Киевской области.

В июле 2014 года Валентин Наливайченко, который на тот момент был главой СБУ заявил, что МММ финансирует пункты вербовки наемников для боевиков на Донбассе.

Смерть Мавроди

25 марта Сергея Мавроди госпитализировали около 1:00 - случайный прохожий вызвал ему скорую, так как Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

В 6:40 утра 26 марта Сергей Мавроди умер в результате сердечного приступа.

НВ