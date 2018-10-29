29 октября 2018, понедельник

Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: на борту было 188 человек, спасатели обнаружили место крушения

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Спасатели обнаружили обломки и личные вещи пассажиров Боинга
Фото: Sutopo Purwo Nugroho via Twitter

Спасатели обнаружили обломки и личные вещи пассажиров Боинга

В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны.

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

Фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете, опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Он также опубликовал видео с места крушения лайнера.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

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