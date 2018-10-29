Катастрофа Boeing 737 в Индонезии: на борту было 188 человек, спасатели обнаружили место крушения

В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета авиакомпании Lion Air - самолет упал в море около острова Ява в районе провинции Западная Ява, сообщает Detik со ссылкой на представителя спасательных служб страны.

Как передает ВВС, на борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек, среди которых двое новорожденных и один ребенок, и семь членов экипажа.

В экстренных службах сообщили, что были обнаружены обломки. Спасатели также обнаружили спасательный жилет и личные вещи пассажиров, в том числе мобильные телефоны.

Фотографии обломков и личных вещей людей, которые находились в самолете, опубликовал на своей странице в Twiiter представитель Национального совета по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di dekat fasilitas Anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai di utara Bekasi, Jawa Barat. Petugas PHE ONWJ melakukan evakuasi dan mengambil dokumentasi. pic.twitter.com/Xq0kQjAWe8 — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Он также опубликовал видео с места крушения лайнера.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.