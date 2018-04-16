Каталония требует независимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга в Барселоне

Появилось видео 350-тысячного митинга за независимость в Барселоне

Сотни тысяч сторонников независимости от Испании вышли днем ​​в воскресенье, 15 апреля, на акцию в поддержку заключенных лидеров региона на улице Барселоны.

Агентство Reuters оценивает количество митингующих на уровне 350 000 человек.

Многотысячная толпа с флагами и другой символикой в поддержку сепаратистских настроений заполнили главные артерии города. О задержании или беспорядках не сообщалось.

CATALONIA UPDATE |



Aerial images of the demonstration in #Barcelona for the freedom of political prisoners. pic.twitter.com/2F4DPnr0KM - Vocal Europe (@thevocaleurope) 15 апреля 2018 г.