Каталония требует независимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга в Барселоне

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Появилось видео 350-тысячного митинга за независимость в Барселоне

Появилось видео 350-тысячного митинга за независимость в Барселоне

Сотни тысяч сторонников независимости от Испании вышли днем ​​в воскресенье, 15 апреля, на акцию в поддержку заключенных лидеров региона на улице Барселоны.

Агентство Reuters оценивает количество митингующих на уровне 350 000 человек.

Многотысячная толпа с флагами и другой символикой в поддержку сепаратистских настроений заполнили главные артерии города. О задержании или беспорядках не сообщалось.

 

 

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