Каталония требует независимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга в Барселоне

Сотни тысяч сторонников независимости от Испании вышли днем ​​в воскресенье, 15 апреля, на акцию в поддержку заключенных лидеров региона на улице Барселоны.

Агентство Reuters оценивает количество митингующих на уровне 350 000 человек.

Многотысячная толпа с флагами и другой символикой в поддержку сепаратистских настроений заполнили главные артерии города. О задержании или беспорядках не сообщалось.

CATALONIA UPDATE | Aerial images of the demonstration in #Barcelona for the freedom of political prisoners. pic.twitter.com/2F4DPnr0KM

???? CATALONIA |



Hundreds of thousands of people hit to the streets in #Barcelona and demand freedom to political prisoners. pic.twitter.com/X6xEpEIqY0