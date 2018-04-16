Каталония требует независимости. Видео с дрона 350-тысячного митинга в Барселоне

Сотни тысяч сторонников независимости от Испании вышли днем в воскресенье, 15 апреля, на акцию в поддержку заключенных лидеров региона на улице Барселоны.
Агентство Reuters оценивает количество митингующих на уровне 350 000 человек.
Многотысячная толпа с флагами и другой символикой в поддержку сепаратистских настроений заполнили главные артерии города. О задержании или беспорядках не сообщалось.
CATALONIA UPDATE |- Vocal Europe (@thevocaleurope) 15 апреля 2018 г.
Aerial images of the demonstration in #Barcelona for the freedom of political prisoners. pic.twitter.com/2F4DPnr0KM
???? CATALONIA |- Vocal Europe (@thevocaleurope) 15 апреля 2018 г.
Hundreds of thousands of people hit to the streets in #Barcelona and demand freedom to political prisoners. pic.twitter.com/X6xEpEIqY0
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