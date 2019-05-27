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Канцлеру Австрии объявили вотум недоверия

Сегодня, 17:26
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Канцлеру Австрии объявили вотум недоверия - фото

REUTERS/Lisi Niesner

Себастьян Курц уходит в отставку

В понедельник, 27 мая, парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу на фоне правительственного кризиса.

Об этом сообщает dpa.

Решением парламента Себастьян Курц и члены его переходного правительства отстранены.

Правительственный кризис в Австрии спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой «богатой россиянкой». Она предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

По данным СМИ, переговоры австрийских политиков с Еленой Макаровой, которая назвалась племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП), канцлер Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС) и обвинил ее в подрыве репутации Австрии. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Также в стране были объявлены досрочные парламентские выборы.

Теги:   Себастьян Курц Австрия

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