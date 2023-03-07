Канада готовится передать Украине сотни современных дронов — СМИ 7 марта, 23:58 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm / pixabay)

Правительство Канады завершает переговоры о поставках Украине сотен современных разведывательных дронов, сообщает National Post.

«Считается, что Оттава ведет переговоры о поставках Украине сотен высокотехнологичных производимых в Канаде дронов, которые украинцы назвали «единственным продуктом на рынке, удовлетворяющим все наши операционные потребности», — говорится в материале.

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Отмечается, что вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко еще летом направила письмо министрам обороны и финансов Канады с запросом на предоставление 300 дронов Teledyne Flir R70 Skyranger, производимых в провинции Онтарио. По ее словам, тактические дроны играют ключевую роль на поле боя, а собственные украинские разработки имеют «веские ограничения». В частности, они уязвимы к средствам электронной войны россии и имеют ограниченные возможности использования ночью и при плохих погодных условиях. Канадский дрон также наделен тепловизором и функциями перехвата сигналов и обнаружения химического оружия, необходимыми украинским защитникам.

«Возможность R70 перехватывать сигнал будет особенно полезна, поскольку позволит дрону обнаруживать расположение вражеских телефонов и даже идентифицировать лиц», — отмечает National Post.

Если Канада согласится передать Украине триста этих дронов, а также обеспечить обучение украинских воинов их использованию и обслуживанию, канадской государственной казне это обойдется примерно в 115 млн. долл. США.

«Запрос на передачу дронов до недавнего времени не был приоритетом, однако источники утверждают, что к заключению соглашения теперь привлечена Канадская коммерческая корпорация — государственный концерн, который помогает иностранным правительствам закупать канадские товары», — утверждает издание.

В министерстве обороны Канады отказались от комментариев по поводу прогресса в заключении соглашения о поставках дронов и относительно того, почему запрос Украины так долго оставался без ответа.

«Мы продолжим искать варианты разнообразной военной помощи, чтобы помочь Украине воевать и добиться победить», — заявил спикер министра обороны Канады Дэниэль Минден.