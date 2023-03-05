Канада показала фото учений украинских военных на танках Leopard
Украинские военные проходят обучение работе с танками Leopard (Фото:Canadian Armed Forces/Twitter)
Вооруженные силы Канады опубликовали фотографии учений украинских военных, которые тренируются работе с танками Leopard.
Канадские инструкторы проводят обучение в Великобритании и Польше.
"За прошлый месяц члены Вооруженных сил Канады в Великобритании и Польше вместе с польскими и норвежскими вооруженными силами инструктировали украинских новобранцев по боевой стрельбе и основам использования танка Leopard 2", - сообщили Вооруженные силы Канады.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне поставок.
Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков.