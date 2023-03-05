Канада показала фото учений украинских военных на танках Leopard 5 марта, 02:45 Украинские военные проходят обучение работе с танками Leopard (Фото:Canadian Armed Forces/Twitter)

Вооруженные силы Канады опубликовали фотографии учений украинских военных, которые тренируются работе с танками Leopard.

Канадские инструкторы проводят обучение в Великобритании и Польше.

"За прошлый месяц члены Вооруженных сил Канады в Великобритании и Польше вместе с польскими и норвежскими вооруженными силами инструктировали украинских новобранцев по боевой стрельбе и основам использования танка Leopard 2", - сообщили Вооруженные силы Канады.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина получит 120-140 современных западных танков в первой волне поставок.

Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300-500 танков.