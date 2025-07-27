Трамп обвинил Харрис в «подкупе звезд» и призвал привлечь ее к ответственности

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 июля, обвинил свою оппонентку, экс-вице-президента Камалу Харрис в том, что она платила знаменитостям за поддержку во время выборов 2024 года.

Об этом сообщает The Hill.

Президент, повторяя предыдущие заявления о том, что Харрис заплатила Бейонсе, Опре Уинфри и Элу Шарптону за поддержку ее кампании в Белый дом, заявил, что Харрис и все причастные знаменитости должны быть «привлечены к ответственности».

«Не разрешено платить за поддержку. Это абсолютно незаконно. Представьте себе, что будет, если политики начнут платить людям за одобрение. Начнется настоящий ад», — написал президент в заметке на платформе Truth Social.

Трамп уже выдвигал подобные обвинения против бывшего вице-президента в начале этого года и в конце 2024-го.

«Бейонсе не пела, Опра почти ничего не сделала (она назвала это „расходами“), а Эл — это просто мошенник третьего сорта», — заявил он в декабре.

По словам Трампа, Харрис якобы заплатила Бейонсе 11 миллионов долларов, Опре — 3 миллиона, а Шарптону — 600 тысяч.

Ранее Опра заявила, что она «не получила ни одного цента» за участие в прямом эфире с Харрис. Однако расходы на производство были покрыты избирательным штабом.

«Люди, которые работали над этой трансляцией, должны были получить оплату. И получили. Конец истории», — написала она осенью прошлого года.

Предвыборный штаб Харрис ранее отрицал, что платил Бейонсе за поддержку. Данные Федеральной избирательной комиссии показывают, что кампания Харрис действительно перечислила 165 тысяч долларов продакшн-компании Бейонсе — Parkwood Production Media LLC. Такие расходы обычно связаны с организацией масштабных мероприятий и не могут считаться политическими пожертвованиями.

Ранее Харрис выступила с резкой критикой первых 100 дней пребывания Дональда Трампа на посту президента. Она также выразила поддержку лидерам и институтам, которые сопротивляются «агрессивной повестке дня Трампа».