Министерство обороны РФ заказало 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства Калибр с ядерной боевой частью. Об этом в четверг, 23 октября, сообщает Милитарный со ссылкой на закупочные документы.

Отмечается, что ракеты 3М-14С размещаются на различных носителях — фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях и подводных лодках — и периодически запускаются Черноморским флотом из района Новороссийска. Контракт на 56 единиц со «специальной боевой частью» планируется выполнить в течение 2024−2026 годов.

Задание получило российское Опытно-конструкторское бюро Новатор.

Еще в 2022 году бюро попало в санкционный список ЕС как поставщик ракет Калибр российским ВС. Ракета имеет инерциально-спутниковую систему наведения и способна лететь на малых высотах, что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО.

Модель имеет двойное назначение — ее конструкция позволяет использовать как ядерные, так и обычные боевые части, хотя на практике чаще применяют конвенциональные заряды. Существует несколько модификаций семейства (К для подводных носителей, Т для надводных и экспортные варианты), которые отличаются дальностью и типом боевой части, пишет Милитарный.

Экспортные варианты, например 3М-14Е, имеют уменьшенную дальность (около 300 км). Для российской армии дальность оценивается в примерно 1 500−2 500 км, что значительно повышает ударный потенциал флота и затрудняет работу систем раннего обнаружения и противовоздушной обороны противника.