«Боевая часть больше, чем у шахеда». Военный предупредил о новой угрозе со стороны РФ

Спасатели ликвидируют пожар после российского комбинированного удара в ночь на 16 октября (Фото: ГСЧС Украины / Telegram)

Страна-агрессор Россия масштабировала производство бомбы-ракеты Гром-1 , которая является гибридом авиабомбы и ракеты Х-38, с дальностью до 200 километров.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил украинский военный Станислав Бунятов с позывным Осман.

По его словам, враг масштабировал изготовление Гром-1 с дальностью 100−120 километров, а также более модифицированные версии с дальностью до 200 километров, но с меньшим зарядом.

Реклама

«Снаряды не идеально точные, однако боевая часть Гром-1 — ≈250−315 кг, то есть в 3−5 раз больше, чем несет шахед (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу», — говорится в публикации Бунятова, размещенной в его Telegram-канале Говорять Снайпер.

Он также призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, поскольку террор и убийство мирных людей для РФ «остаются одним из основных способов ведения войны».

В четверг, 16 октября, Бунятов сообщил, что РФ «испытала» на Николаеве модернизированные КАБы с дальностью более 150 км.

Ранее 16 октября в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины заявили, что около 12:00 был зафиксирован пуск с самолета Су-34 из акватории Черного моря в направлении Николаева.

«Место падения установлено, предварительно без пострадавших. На месте работают соответствующие службы, которые устанавливают тип авиационного средства поражения», — говорилось в сообщении ВС ВСУ.

Днем 20 октября в Воздушных силах предупредили о «КАБ с Харьковщины на Полтавщину».