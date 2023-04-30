«Гитлер мертв». Как 78 лет назад мировая пресса освещала смерть главного военного преступника в истории
Эта иллюстрация появилась на первой странице журнала Time в мае 1945 года (Фото:TIME)
30 апреля 1945 года, Адольф Гитлер совершил самоубийство в своем бункере в Берлине. Сначала информация о его смерти была встречена скептически, но через два дня, 2 мая, на первых полосах газет появились броские заголовки об этом событии, пишет Business Insider.
Согласно репортажу The New York Times из британской палаты общин от 2 мая 1945 года, «волнение почти полностью отсутствовало. Те, кто верил в сообщение, воспринимали его как должное — конечно, Гитлер должен был умереть. Официальной реакции не было».
The New York Times от 2 мая 1945 года / New York Times
В New York Times также была заметка о том, как новости распространялись в Великобритании: «Лондонские газеты получили сообщение о смерти Гитлера, как раз тогда, когда должны были печатать утренние газеты, но следующие выпуски были полны новостей с длинными некрологами Гитлеру», — писало издание.
Один из самых больших шрифтов заголовка о смерти Гитлера был у американской военной газеты Stars and Stripes.
The Stars and Stripes от 2 мая 1945 года / Wikimedia Commons
«Черчилль предсказывает, что до мира рукой подать», — говорилось в ее статье.
The New York Daily News отдала всю первую страницу под бросающийся в глаза заголовок «Гитлер мертв».
The Daily News от 2 мая 1945 года / New York Daily News
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The Daily Record, бостонская газета времен Второй мировой, которой сейчас уже нет, отреагировала похожим образом.
The Daily Record от 2 мая 1945 года / Daily Record
«Больше не повторится», — гласит заголовок на развороте газеты.
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The Cincinnati Times-Star получила новости за день до других изданий.
The Times-Star от 1 мая 1945 года / Cincinnati Times-Star
«Американские войска ускоряются по всей Австрии», — говорится во втором заголовке. «Черчилль намекнул на мир в конце недели», — говорится в еще одном.
Издание The Salt Lake Tribune из штата Юта, похоже, скептически отнеслось к сообщениям о смерти Гитлера.
The Tribune от 2 мая 1945 года / Salt Lake Tribune
Оно упоминает о его «месте смерти» в кавычках и ниже публикует комментарий корреспондента Associated Press Berlin Луи Лохнера.
«Мне все еще трудно поверить, что Гитлер действительно мертв», — писал он.
«Гитлер не мог позволить себе принять безоговорочную капитуляцию, поэтому то, что может оказаться легендой о его героической смерти, могло быть подстроено, — продолжает он, — Я все еще не могу отделаться от чувства, что Гитлер находится в каком-то месте, о котором никто не думает, что он может там быть».
Британское издание The Daily Express подает новость почти легкомысленно: «Немцы объявили новости, на правдивость которых надеются все».
The Daily Express от 2 мая 1945 года / Daily Express
В 2014 году Доминик Мидгли, комментируя первую страницу The Daily Express от 2 мая 1945 года, писал, что издание «отказалось удостоить его смерть фотографией на первой странице, и в блоке под названием Некролог указало „The Daily Express рада сообщить о смерти Адольфа Гитлера“».
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Одна из самых знаковых обложек журнала Time была впервые использована для обозначения смерти Гитлера.
Журнал Time от 7 мая 1945 года / Time
Time использовала этот мотив и в дальнейшем — чтобы сообщить о смерти Саддама Хусейна, террориста Абу Мусаба аль-Заркави и Усамы бен Ладена.
Материал французской газеты L’Aube был озаглавлен «Смерть Гитлера».
L’Aube от 3 мая 1945 года / L’Aube
«Берлин падает», — говорится в еще одном заголовке.
Еще одна французская газета Le Bien Public назвала свой материал на первой странице «Гитлер мертв». «Враждебность в Европе подходит к концу», — пишет она также.
Le Bien Public от 2 мая 1945 года / Wikimedia Commons
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Примерно в то же время новость о смерти Гитлера достигла и Южной Америки, о чем свидетельствует первая страница эквадорского издания El Universo.
El Universo от 2 мая 1945 года / El Universo
В том заголовке, который меньше, говорится: «Несмотря на [решение Германии] продолжить борьбу с союзниками, считается, что смерть Гитлера ускорит конец противостояния».
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Так сообщала о смерти Гитлера газета Главного командования союзных сил SHAEF, предназначавшаяся для перемещенных иностранных граждан в Германии.
SHAEF от 2 мая 1945 года / SHAEF
Газету доставляли с помощью парашюта «для сообщения новостей и в то же время важных военных указаний».
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Специальный выпуск немецкой газеты Hamburger Zeitung сообщал о смерти Гитлера в трагическом тоне. «Фюрер пал», — гласит заголовок на ее заглавной странице.
Hamburger Zeitung от 1 мая 1945 года / Hamburger Zeitung
На первой полосе опубликованы слова Карла Кауфманна, нацистского лидера в Гамбурге: «Это самый трудный час нашего народа, когда сегодня мы слышим известие о том, что наш фюрер пал, сражаясь в столице империи».
Перевод НВ