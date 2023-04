«Гитлер мертв». Как 78 лет назад мировая пресса освещала смерть главного военного преступника в истории 30 апреля, 11:00 Сюжет Эта иллюстрация появилась на первой странице журнала Time в мае 1945 года (Фото:TIME)

30 апреля 1945 года, Адольф Гитлер совершил самоубийство в своем бункере в Берлине. Сначала информация о его смерти была встречена скептически, но через два дня, 2 мая, на первых полосах газет появились броские заголовки об этом событии, пишет Business Insider.

Согласно репортажу The New York Times из британской палаты общин от 2 мая 1945 года, «волнение почти полностью отсутствовало. Те, кто верил в сообщение, воспринимали его как должное — конечно, Гитлер должен был умереть. Официальной реакции не было».

Видео дня

The New York Times от 2 мая 1945 года / New York Times

В New York Times также была заметка о том, как новости распространялись в Великобритании: «Лондонские газеты получили сообщение о смерти Гитлера, как раз тогда, когда должны были печатать утренние газеты, но следующие выпуски были полны новостей с длинными некрологами Гитлеру», — писало издание.

Один из самых больших шрифтов заголовка о смерти Гитлера был у американской военной газеты Stars and Stripes.

The Stars and Stripes от 2 мая 1945 года / Wikimedia Commons

«Черчилль предсказывает, что до мира рукой подать», — говорилось в ее статье.

The New York Daily News отдала всю первую страницу под бросающийся в глаза заголовок «Гитлер мертв».

The Daily News от 2 мая 1945 года / New York Daily News

The Daily Record, бостонская газета времен Второй мировой, которой сейчас уже нет, отреагировала похожим образом.

The Daily Record от 2 мая 1945 года / Daily Record

«Больше не повторится», — гласит заголовок на развороте газеты.

The Cincinnati Times-Star получила новости за день до других изданий.

The Times-Star от 1 мая 1945 года / Cincinnati Times-Star

«Американские войска ускоряются по всей Австрии», — говорится во втором заголовке. «Черчилль намекнул на мир в конце недели», — говорится в еще одном.

Издание The Salt Lake Tribune из штата Юта, похоже, скептически отнеслось к сообщениям о смерти Гитлера.

The Tribune от 2 мая 1945 года / Salt Lake Tribune

Оно упоминает о его «месте смерти» в кавычках и ниже публикует комментарий корреспондента Associated Press Berlin Луи Лохнера.

«Мне все еще трудно поверить, что Гитлер действительно мертв», — писал он.

«Гитлер не мог позволить себе принять безоговорочную капитуляцию, поэтому то, что может оказаться легендой о его героической смерти, могло быть подстроено, — продолжает он, — Я все еще не могу отделаться от чувства, что Гитлер находится в каком-то месте, о котором никто не думает, что он может там быть».

Смотрите также: Польша опубликовала неизвестные сенсационные фотографии начала Второй мировой войны

Британское издание The Daily Express подает новость почти легкомысленно: «Немцы объявили новости, на правдивость которых надеются все».

The Daily Express от 2 мая 1945 года / Daily Express

В 2014 году Доминик Мидгли, комментируя первую страницу The Daily Express от 2 мая 1945 года, писал, что издание «отказалось удостоить его смерть фотографией на первой странице, и в блоке под названием Некролог указало „The Daily Express рада сообщить о смерти Адольфа Гитлера“».

Читайте также: В Берлине представили копию бункера Адольфа Гитлера

Одна из самых знаковых обложек журнала Time была впервые использована для обозначения смерти Гитлера.

Журнал Time от 7 мая 1945 года / Time

Time использовала этот мотив и в дальнейшем — чтобы сообщить о смерти Саддама Хусейна, террориста Абу Мусаба аль-Заркави и Усамы бен Ладена.

Материал французской газеты L’Aube был озаглавлен «Смерть Гитлера».

L’Aube от 3 мая 1945 года / L’Aube

«Берлин падает», — говорится в еще одном заголовке.

Читайте также: В Германии ресторатор обнаружил в своем замке тайный погреб Гитлера

Еще одна французская газета Le Bien Public назвала свой материал на первой странице «Гитлер мертв». «Враждебность в Европе подходит к концу», — пишет она также.

Le Bien Public от 2 мая 1945 года / Wikimedia Commons

Примерно в то же время новость о смерти Гитлера достигла и Южной Америки, о чем свидетельствует первая страница эквадорского издания El Universo.

El Universo от 2 мая 1945 года / El Universo

В том заголовке, который меньше, говорится: «Несмотря на [решение Германии] продолжить борьбу с союзниками, считается, что смерть Гитлера ускорит конец противостояния».

Так сообщала о смерти Гитлера газета Главного командования союзных сил SHAEF, предназначавшаяся для перемещенных иностранных граждан в Германии.

SHAEF от 2 мая 1945 года / SHAEF

Газету доставляли с помощью парашюта «для сообщения новостей и в то же время важных военных указаний».

Специальный выпуск немецкой газеты Hamburger Zeitung сообщал о смерти Гитлера в трагическом тоне. «Фюрер пал», — гласит заголовок на ее заглавной странице.

Hamburger Zeitung от 1 мая 1945 года / Hamburger Zeitung

На первой полосе опубликованы слова Карла Кауфманна, нацистского лидера в Гамбурге: «Это самый трудный час нашего народа, когда сегодня мы слышим известие о том, что наш фюрер пал, сражаясь в столице империи».

Перевод НВ