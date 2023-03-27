«Он реализует свою мечту». Как Лукашенко стал тем самым «идиотом с ядерным оружием» о котором ранее говорил — интервью с Латушко 27 марта, 17:08 Эксклюзив NV Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Павел Латушко, белорусский оппозиционер, член Объединенного переходного комитета, в интервью Radio NV рассказал, как диктатор Александр Лукашенко более чем осознанно идет к своей «мечте» — вернуть ядерное оружие на территорию Беларуси.

— Идея разместить тактическое ядерное вооружение в Беларуси, как это воспринято белорусскими гражданами и как это воспринято Объединенным переходным кабинетом?

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— Точно мы воспринимаем это как угрозу суверенитету, независимости Беларуси. Лукашенко не является легитимным руководителем страны. Он не вправе принимать подобные решения. Подобные решения находятся в исключительной компетенции белорусского общества. Безусловно, белорусы реагируют, насколько это возможно в социальных сетях, негативно и критично. Все понимают, что это вызов для дальнейшего существования белорусского государства.

Мы понимаем, что Лукашенко принимает это решение абсолютно осознано. Это решение готовилось заблаговременно еще до начала войны против Украины. Ведь изменения в рамках так называемого референдума, который он провел 27 февраля, были озвучены еще до войны. Именно тогда было предложено изъять из Конституции безъядерный статус государства. Это, кстати, мечта Лукашенко на протяжении всех лет его правления.

Он всегда говорил о том, что первое руководство молодой, независимой Беларуси совершило политическую ошибку, подписав документы о выводе советского или российского в последующем ядерного оружия с территории Беларуси. И всегда мечтал вернуть ядерное оружие на территорию Беларуси. Так что он делает это абсолютно осознанно и не является он здесь ни чьим заложником, не действует он по указанию кого бы то ни было. Это его воля.