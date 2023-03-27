В Кремле заявили, что Путин не передумает размещать ядерное оружие в Беларуси 27 марта, 14:32 Путин угрожает разместить ядерное оружие на территории Беларуси (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool/Reuters)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не передумает размещать в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Об этом он сказал журналистам, пишут пропагандистские РИА Новости.

По словам Пескова, на решение диктатора не повлияет реакция Запада.

«Планы России такая реакция, безусловно, поменять не может. Президент все объяснил в своих заявлениях, которые он сделал в интервью в субботу, к этому добавить нечего», — добавил он.

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25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил планы России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси и заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против государства-агрессора.

В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруси, а в Польше назвали это шагом к дальнейшему втягиванию Минска в «военную машину РФ».

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в Украине могут усилить мобилизацию, если Россия все же разместит в Беларуси ядерное оружие.