15 октября 2018, понедельник

Израиль возобновил полеты истребителей F-35

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Военно-воздушные силы Израиля восстанавливают полеты истребителей F-35B
Фото: Wikimedia.org

Военно-воздушные силы Израиля восстанавливают полеты истребителей F-35B

Военно-воздушные силы Израиля восстанавливают полеты истребителей F-35B, приостановленные после аварии военного самолета этой модели в США.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Командующий ВВС Израиля разрешил возобновить регулярную эксплуатацию F-35В", - говорится в сообщении.

Разрешение на полеты выдано после тщательного расследования причин аварии.

Напомним, 28 сентября, в округе Бофорт, Южная Каролина, потерпел крушение новейший истребитель F-35 пятого поколения. По информации СМИ, это первая авария нового самолета.

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