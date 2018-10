Израиль возобновил полеты истребителей F-35

Военно-воздушные силы Израиля восстанавливают полеты истребителей F-35B, приостановленные после аварии военного самолета этой модели в США.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Командующий ВВС Израиля разрешил возобновить регулярную эксплуатацию F-35В", - говорится в сообщении.

✈ The Commander of the @IAFsite has allowed F-35Is to resume regular activity after an in-depth investigation in cooperation with @prattandwhitney following the @USMC accident in #SouthCarolina.