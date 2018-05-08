Израиль привел войска в боевую готовность

Израильские силы обороны приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".
Также центральная власть поручила местной власти подконтрольных Голанских высот развернуть и приготовить бомбоубежища после заявлений военных о "нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных страны.
Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.
В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".
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