Израиль привел войска в боевую готовность

Израильские силы обороны приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Также центральная власть поручила местной власти подконтрольных Голанских высот развернуть и приготовить бомбоубежища после заявлений военных о "нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на военных страны.

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".

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