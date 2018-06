Израиль нанес 10 авиаударов по объектам ХАМАС

Армия Израиля нанесла 10 авиаударов по целям ХАМАС, которые находятся в секторе Газа.

"Самолеты израильских ВВС нанесли удары по десяти террористическим целям на трех участках группировки ХАМАС в секторе Газа", - сообщила армия Израиля.

Moments ago, IAF fighter jets targeted 10 terror sites in three military compounds belonging to the Hamas terror organization in the Gaza Strip. Among the targets were two Hamas munition manufacturing and storage sites & a military compound