Армия Израиля убила палестинскую медсестру в секторе Газа - Reuters

Информационное агентство Reuters сообщает, что палестинская медсестра Разан аль-Наджар погибла 1 июня во время столкновений между представителями ХАМАС и армией Израиля в секторе Газа.

В то ж время, израильские военные говорят, что их атака стала ответом на применение боевиками ХАМАС автоматов и гранат.

Медсестра-волонтер Разан аль-Наджар была убита в момент, когда пыталась спасти раненных.

Свидетели сообщили, что она была одета в белую униформу и подняла руки вверх в момент когда израильские солдаты выстрелили в нее.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.