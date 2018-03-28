Из Латвии выдворили главу представительства Аэрофлота

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Сокольников в Латвии был подпольным шпионом
Фото: delfi.lv

Сокольников в Латвии был подпольным шпионом

Пограничники Латвии выдворили руководителя представительства российской авиакомпании Аэрофлот в Латвии Сергея Сокольникова, поскольку его включили в список лиц, пребывание которых в стране нежелательно. 

Об этом пишет Delfi.

Спикер Пограничной службы Кристине Петерсоне, рассказала, что Сокольников находился в Латвии давно. Пограничники в среду, 28 марта, прибыли к нему домой и выдворили из страны.

Решение о включении в так называемый черный список Сокольникова принял глава МВД.

Ситуацию также прокомментировал глава Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич. По его словам, "этот человек занимался в Латвии чем угодно, только не прямыми своими обязанностями. Его действия квалифицируются как незаконный сбор информации".

Напомним, Латвия присоединилась к дипломатической изоляции России из-за отравления в Солсбери. Рига приняла решение выслать из страны выслать второго секретаря посольства России. Включение Сокольникова в "черный список" стало частью дипломатических санкций против РФ.

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