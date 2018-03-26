Польша и страны Балтии высылают российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери

Польша, Литва, Эстония и Латвия решили выслать российских дипломатов в связи с покушением на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Министерство иностранных дел Польши сообщило, что из страны будут высланы четыре дипломата РФ.

Литва решила выслать трех российских дипломатов, которых считает сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

МИД Латвии принял решение выслать второго секретаря посольства России, а также включить в черный список руководителя латвийского представительства некоей российской компании.

”К совместной акции присоединилось более половины стран ЕС. Мы хотим, чтобы Россия вела с Великобританией открытое сотрудничество. Это сотрудничестве неизбежно необходимо, чтобы установить личности, ответственные за это преступление [отравление Скрипаля]”, - пояснил решение выслать российских дипломатов министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

По его словам, Эстония высылает военного атташе РФ. Кроме того, эстонское правительство обсудит установление санкций в отношении людей из списка Магнитского.

Напомним, что об ответных мерах на отравление Сергея Скрипаля и его дочери уже заявили США, Германия, Франция и Украина.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Смотрите также В Великобритании отравили бывшего шпиона из России: все подробности

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию.

Смотрите также Новичок в автомобиле: все версии покушения на Скрипаля

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".