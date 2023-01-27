Испания весной отправит танки Leopard Украине — министерство обороны 27 января, 18:05 Танк Leopard 2 (Фото:Simon Hutchinson/flickr.com)

В пятницу, 27 января, министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что страна уже согласовала вопрос с отправкой танков Leopard по Украине.

Об этом сообщает El Espanol.

По словам Роблес, танки в Украину отправятся уже весной этого года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом «работать на мир и защитить украинский народ».

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Количество танков, которые Испания готова передать украинской армии, министерство обороны не указало.

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26 января Роблем заявила, что правительство Испании планирует отправить в Украину свои Leopard 2. Минобороны будет работать над подготовкой танков, хранящихся на складах.

Ранее газета El Pais сообщала, что Испания готова присоединиться к поставкам Украине танков Leopard.

