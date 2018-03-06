Иран пригрозил возобновить обогащение урана

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что руководство страны готово в течении 48 часов возобновить производство обогащенного до 20% урана.

Такое решение может быть принято, если США выйдут из ядерной сделки с Ираном, передает DW.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном.

В частности, он заявил, что лидеры европейских стран должны помочь в усовершенствовании ядерной сделки с Ираном.

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