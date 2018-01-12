Трамп предложил европейским странам модифицировать соглашение по иранской ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры европейских стран должны помочь в усовершенствовании ядерной сделки с Ираном.

"Я призываю ключевые европейские страны присоединиться к усилиям США, нацеленным на устранение существенных недочетов соглашения. Также нам следует дать ответ на иранские агрессивные действия и поддерживать иранский народ", - заявил Трамп.

Он также подтвердил, что продлил режим отмены санкций против Тегерана, но отметил, что если изменения в соглашение с Ираном не будут приняты, то США выйдут из сделки, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня я продлеваю приостановку ряда санкций, связанных с атомной программой. Это - последний шанс. В случае, если достигнуть соглашения будет невозможно, США больше не будут продлевать приостановку санкций. Если в какой бы то ни было момент я решу, что достижение соглашения невозможно, я немедленно выйду из этой сделки", - заявил президент.

Напомним, что параллельно с решением Трампа Министерство финансов США решило ввести новые санкции против 14 иранских организаций и физических лиц за причастность к нарушениям прав человека, а также к ракетной программе Ирана. В список, в частности, внесен глава судебной системы Ирана, аятолла Садик Лариджани.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. По нему Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.