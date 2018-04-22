Иран пригрозил возобновить ядерную программу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна готова "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской ядерной программы.

В интервью журналистам в Нью-Йорке Зариф также добавил, что Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер", сообщает DW.

При этом иранский министр отметил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие, и вероятным ответом на выход США из ядерной сделки станет возобновление программы по обогащению урана.

Комментируя запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США.

По его словам, Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать".

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. По нему Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и призывал пересмотреть ее.