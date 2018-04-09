Трамп "пожалеет", если выйдет из ядерного соглашения с Ираном – президент Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани предупредил президента США, что реакция Тегерана на выход американской стороны по ядерной сделки будет сильнее, чем считает Трамп, и он об этом "пожалеет". Об этом сообщает Reuters.

США возобновят санкции, которые были отменены в рамках Общего всеобъемлющего плана действий или JCPOA (политическое соглашение между Ираном и рядом государств по ядерной программе Ирана – прим. ред.) в 2015 году, если Трамп вновь не откажется от них 12 мая. Трамп фактически установил эту дату как конечный срок для европейских государств, чтобы "исправить ужасные недостатки" этого соглашения.

"Новый президент США, у которого есть большие претензии и много подъемов и падений в его словах и поступках, пытался в течение 15 месяцев выйти из JCPOA... но структура JCPOA настолько сильна, что ее не разрушить такими колебаниями", – заявил Рухани в эфире государственного телеканала.

"Иран не будет нарушать ядерную сделку, но если США выйдут из соглашения, они, наверное, пожалеют об этом. Наша реакция будет сильнее, чем они представляют, и они увидят это в течение недели", – добавил иранский президент.

Иран предупредил, что будет наращивать свою ядерную программу, если JCPOA разрушится, чтобы достичь более продвинутого уровня, чем до соглашения.

Рухани заявил, что Иран готовится ко всем возможным сценариям, включая JCPOA без США, но с подписантами в Европе, Китае и России, или вообще при отсутствии соглашения.

Франция, Великобритания и Германия пытаются убедить своих партнеров по ЕС вернуть новые санкции против Ирана, как способ убедить Трампа придерживаться ядерной сделки, которая ограничивала ядерную деятельностью Ирана в обмен на облегчение санкций.

Эти санкции не предусматривают мер, которые были отменены в рамках ядерной сделки, но будут направлены на отдельных иранцев, которые, по мнению ЕС, отстаивают программу баллистического вооружения Ирана и поддерживают президента Сирии Башара Асада.

Глава Ирана также отметил, что ракетные возможности страны является исключительно оборонительными.

"Мы будем производить любое оружие, необходимую для защиты нашей страны в таком нестабильном регионе. Но мы не будем использовать наше оружие против наших соседей", – сказал Рухани.

В понедельник, 9 апреля, иранская валюта достигла нового минимума в связи с опасениями о возврате санкций, если Трамп выполнит свою угрозу.

По данным местных СМИ, доллар США поднялся за день с 54 тыс. риалов до 58 тыс. риалов на открытом рынке в Тегеране. В середине сентября доллар составлял 36 тыс. риалов.