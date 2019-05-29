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Иран отказался вести переговоры с США

Сегодня, 23:43
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Иран отказался вести переговоры с США - фото

Official Khamenei website/Handout via REUTERS

Али Хаменеи не верит в эффективность переговоров

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры с США по вопросам ядерной сделки.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы уже мы говорили, что не будем вести переговоры с США, потому что они не приносят никакой пользы, а приносят только вред», — заявил Али Хаменеи.

Он отметил, что диалог между странами возможен только в случае отмены американских санкций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.

Теги:   Ядерная программа Ирана США Иран

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