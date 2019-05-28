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Китай приостановил закупку иранской нефти — СМИ

Сегодня, 06:44
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Китай приостановил закупку иранской нефти — СМИ - фото

REUTERS/Nick Oxford

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что Китай приостановил закупку нефти в Иране из-за американских санкций.

По данным издания, закупку нефти также приостановила Индия, Турция, Южная Корея, Япония, Тайвань, Греция и Италия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.

По данным источников в американской разведке, Иран планирует атаковать войска США в Ираке и в других странах Ближнего Востока.

Теги:   Китай Нефть Иран

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