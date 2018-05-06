Иракская авиация атаковала позиции командования ИГИЛ в Сирии

Военно-воздушные силы Ирака нанесли удар по позиции террористов Исламского государства в Сирии.

Об этом сообщили в правительстве Ирака в воскресенье, 6 мая, передает Reuters.

Воздушный удар был нанесен по позиции командования ИГИЛ к югу от города Эд-Дашиша. О потерях боевиков не сообщается.

Начиная с прошлого года, иракские ВВС совершили несколько авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии с одобрения правительства сирийского президента Башара Асада и возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Напомним, что 3 мая авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн приступила к проведению воздушных операций против ИГИЛ в Сирии.