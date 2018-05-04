Американская авиация начала наносить удары по позициям ИГИЛ в Сирии

Авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн в четверг, 3 мая, приступила к проведению воздушных операций против Исламского государства в Сирии.

Об этом сообщили в ВМС США.

"Наши полеты в поддержку операции Непоколебимая решимость демонстрируют неизменную приверженность США и региональных стран-партнеров к ликвидации террористической группировки ИГИЛ и угрозы, которую она представляет для международного сообщества", - сказал контр-адмирал Джин Блэк.

Ударная группа дислоцирована в восточной части Средиземного моря. За первый день операции истребители ВМС США совершили несколько вылетов над Сирией.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.