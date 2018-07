Инцидент в Солсбери завершился благополучно

Полиция Великобритании сообщила, что пострадавший в Солсбери мужчина доставлен в больницу и его жизни ничего не угрожает.

Полицейское оцепление на Касл-стрит в Солсбери было снято.

Жизни жителей района ничего не угрожает.

He has been taken to Salisbury District Hospital and fully assessed by medical staff. We can now confirm that there is no concern for either his health or any wider risk to the public.