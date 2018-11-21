Инцидент в аэропорту Шереметьево: мужчина попал под самолет

Стали известны подробности инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где накануне были обнаружены человеческие останки на летном поле.

Как сообщает Интерфакс, гражданин Армении попал под пассажирский самолет.

Отмечается, что погибший был депортирован из Мадрида. В Москве у пассажира была пересадка. Во время перелета из Испании мужчина устроил дебош на борту и вел себя неадекватно. К борту вызвали сотрудников полиции.

После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN 20 ноября 2018 г.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что на летном поле международного аэропорта Шереметьево обнаружили останки человека.