21 ноября 2018, среда

Инцидент в аэропорту Шереметьево: мужчина попал под самолет

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Стали известны подробности инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где накануне были обнаружены человеческие останки на летном поле.

Как сообщает Интерфакс, гражданин Армении попал под пассажирский самолет.

Отмечается, что погибший был депортирован из Мадрида. В Москве у пассажира была пересадка. Во время перелета из Испании мужчина устроил дебош на борту и вел себя неадекватно. К борту вызвали сотрудников полиции.

После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что на летном поле международного аэропорта Шереметьево обнаружили останки человека.

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