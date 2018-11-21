Инцидент в аэропорту Шереметьево: мужчина попал под самолет

Стали известны подробности инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где накануне были обнаружены человеческие останки на летном поле.
Как сообщает Интерфакс, гражданин Армении попал под пассажирский самолет.
Отмечается, что погибший был депортирован из Мадрида. В Москве у пассажира была пересадка. Во время перелета из Испании мужчина устроил дебош на борту и вел себя неадекватно. К борту вызвали сотрудников полиции.
После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал.
Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.
По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.
На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN
Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели мужчины.
Ранее сообщалось, что на летном поле международного аэропорта Шереметьево обнаружили останки человека.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования