В Шереметьево на летном поле найдены человеческие останки - СМИ

На летном поле международного аэропорта Шереметьево (Москва) обнаружили останки человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам собеседника, экипаж пассажирского самолета после вылета в Афины доложил, что во время разгона на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение с животным. На борту не обнаружили повреждений, самолет продолжил полет.

На место вероятного столкновения была отправлена группа сотрудников авиационной безопасности, которая обнаружила человеческие останки.

Личность человека, как и обстоятельства гибели не установлены. По словам собеседника, для идентификации погибшего потребуется экспертиза ДНК

В правоохранительных органах пока не прокомментировали информацию о погибшем.