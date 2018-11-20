20 ноября 2018, вторник

В Шереметьево на летном поле найдены человеческие останки - СМИ

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Иллюстративное фото
Фото: Международный аэропорт Шереметьево via Facebook

Иллюстративное фото

На летном поле международного аэропорта Шереметьево (Москва) обнаружили останки человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По словам собеседника, экипаж пассажирского самолета после вылета в Афины доложил, что во время разгона на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение с животным. На борту не обнаружили повреждений, самолет продолжил полет.

На место вероятного столкновения была отправлена группа сотрудников авиационной безопасности, которая обнаружила человеческие останки.

Личность человека, как и обстоятельства гибели не установлены. По словам собеседника, для идентификации погибшего потребуется экспертиза ДНК

В правоохранительных органах пока не прокомментировали информацию о погибшем.

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