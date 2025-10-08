С 1 ноября. Швейцария ограничит статус защиты для украинцев из семи западных областей

Швейцария с 1 ноября изменит правила предоставления статуса защиты (Status S) для украинских беженцев . Отныне ограничения будут касаться граждан, прибывших из семи западных областей Украины, пишет SRF , ссылаясь на решение правительства.

Федеральный совет Швейцарии принял новый подход к процедуре предоставления временной защиты.

Несмотря на то, что ситуация в Украине остается нестабильной, и, как отмечается, «устойчивая стабилизация в среднесрочной перспективе не представляется реалистичной», страна продолжит предоставлять украинцам убежище. В то же время, по требованию парламента, правительство должно учитывать разницу между регионами — определяя, куда возвращение считается безопасным, а куда — нет.

Правительство Швейцарии выполнило требование парламента и определило регионы Украины, возвращение в которые считается безопасным. Речь идет о семи западных областях — Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года. В то же время они не будут касаться тех украинцев, которые уже получили статус защиты в Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет принял решение, что отмена статуса защиты для украинцев не произойдет раньше марта 2027 года.

«Чтобы понять масштаб: среди беженцев, которые сейчас находятся в Швейцарии и имеют статус защиты, лишь немногим более 10% происходят из тех регионов, которые федеральная власть сейчас считает безопасными», — отметил представитель парламента Доминик Майер.

Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии и в дальнейшем будет рассматривать каждое заявление от украинцев отдельно. Если чиновники решат, что человек происходит из безопасного региона, его просьбу о защите могут отклонить, а тогда будет принято решение о возвращении в Украину.

В то же время, если возвращение в конкретном случае будет невозможным или опасным, человеку позволят временно остаться в Швейцарии.

Украинцы, которые по новым правилам не смогут получить статус защиты, имеют два варианта: подать заявление на получение убежища или переехать в одну из стран Евросоюза.

В июне 2025 года издание сообщило, что Швейцария может отменить статус защиты для граждан Украины, или существенно ограничить получение такого статуса.

По состоянию на 31 июля 2024 года 66 182 украинцев в Швейцарии имели так называемый охранный или защитный вид на жительство категории S. Об этом сообщило федеральное миграционное ведомство (SEM). Вид на жительство категории S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Получить такой вид можно было в случае, если беженцы проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.