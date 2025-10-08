С 1 ноября. Швейцария ограничит статус защиты для украинцев из семи западных областей
Швейцария решила с 1 ноября ограничить предоставление статуса защиты (Status S) для украинских беженцев (Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS)
Швейцария с 1 ноября изменит правила предоставления статуса защиты (Status S) для украинских беженцев. Отныне ограничения будут касаться граждан, прибывших из семи западных областей Украины, пишет SRF, ссылаясь на решение правительства.
Федеральный совет Швейцарии принял новый подход к процедуре предоставления временной защиты.
Несмотря на то, что ситуация в Украине остается нестабильной, и, как отмечается, «устойчивая стабилизация в среднесрочной перспективе не представляется реалистичной», страна продолжит предоставлять украинцам убежище. В то же время, по требованию парламента, правительство должно учитывать разницу между регионами — определяя, куда возвращение считается безопасным, а куда — нет.
Правительство Швейцарии выполнило требование парламента и определило регионы Украины, возвращение в которые считается безопасным. Речь идет о семи западных областях — Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.
Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2025 года. В то же время они не будут касаться тех украинцев, которые уже получили статус защиты в Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет принял решение, что отмена статуса защиты для украинцев не произойдет раньше марта 2027 года.
«Чтобы понять масштаб: среди беженцев, которые сейчас находятся в Швейцарии и имеют статус защиты, лишь немногим более 10% происходят из тех регионов, которые федеральная власть сейчас считает безопасными», — отметил представитель парламента Доминик Майер.
Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии и в дальнейшем будет рассматривать каждое заявление от украинцев отдельно. Если чиновники решат, что человек происходит из безопасного региона, его просьбу о защите могут отклонить, а тогда будет принято решение о возвращении в Украину.
В то же время, если возвращение в конкретном случае будет невозможным или опасным, человеку позволят временно остаться в Швейцарии.
Украинцы, которые по новым правилам не смогут получить статус защиты, имеют два варианта: подать заявление на получение убежища или переехать в одну из стран Евросоюза.
В июне 2025 года издание сообщило, что Швейцария может отменить статус защиты для граждан Украины, или существенно ограничить получение такого статуса.
По состоянию на 31 июля 2024 года 66 182 украинцев в Швейцарии имели так называемый охранный или защитный вид на жительство категории S. Об этом сообщило федеральное миграционное ведомство (SEM). Вид на жительство категории S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать социальную помощь. Получить такой вид можно было в случае, если беженцы проживали в Украине до 24 февраля 2022 года.