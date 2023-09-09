В Индонезии произошло землетрясение магнитудой до 5,9, информации о пострадавших нет — Reuters 9 сентября, 23:30 Последствия землетрясения в Марокко 9 сентября (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)

Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) сообщает, что зарегистрировал подземные толчки на полуострове Минахасса на индонезийском острове Сулавеси.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение центра в субботу, 9 сентября.

По данным GFZ, землетрясение произошло на глубине 10 км под земной поверхностью. Пока сообщений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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Геофизическое агентство Индонезии также заявило, что из-за такого землетрясения пока угрозы цунами нет.

В ночь на субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. Эпицентр был в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша. Толчки зафиксированы на глубине 18,5 км.

По данным МВД страны, погибли люди в Марракеше и нескольких районах к югу от него.

По состоянию на 23:00 субботы МВД Марокко сообщило, что количество жертв составляет 1305, еще 1832 человека ранены, из них 1220 в тяжелом состоянии.

