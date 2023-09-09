Ужасное землетрясение в Марокко: повреждены дома, больницы, школы — впечатляющие фото и видео 9 сентября, 15:39 Последствия землетрясения в Марокко в ночь на субботу, 9 сентября (Фото:REUTERS/Abdelhak Balhaki)

В ночь на субботу, 9 сентября, в Марокко произошло мощное землетрясение. В результате стихийного бедствия было разрушено значительное количество гражданской инфраструктуры в нескольких регионах страны.

По данным МВД Марокко, по состоянию на 14:00 субботы известно о более 820 погибших, пострадали по меньшей мере 632 человека, из которых более 205 находятся в тяжелом состоянии.

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В ведомстве добавили, что землетрясение произошло в центральной части страны, его магнитуда составляла 6,8.

Эпицентр находился в горах Высокого Атласа, в 71 км к юго-западу от Марракеша. Толчки зафиксированы на глубине 18,5 км.

NV собрал фото и видео последствий разрушительного землетрясения в Марокко.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters