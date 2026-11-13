В Варшаве пилот был вынужден прервать посадку самолета из-за дрона

13 ноября, 22:34
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Самолёт около 15 минут находился в зоне ожидания над Варшавой (Фото: LOT Polish Airlines / Facebook)

Самолёт около 15 минут находился в зоне ожидания над Варшавой (Фото: LOT Polish Airlines / Facebook)

Самолет, выполнявший рейс из Праги в Варшаву, был вынужден прервать посадку из-за дрона , замеченного на траектории полета. Пилот резко набрал высоту, а через 15 минут экипаж посадил воздушное судно. Инцидент подтвердили в аэропорту имени Фредерика Шопена.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщают Radio Eska и Wirtualna Polska.

Воздушное судно уже находилось на малой высоте, когда экипаж заметил дрон в зоне полётов аэропорта.

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Пилот немедленно прекратил снижение, включил двигатели на максимальную мощность и снова набрал высоту. Впоследствии капитан сообщил пассажирам, что причиной прерванной посадки стал дрон, замеченный вблизи аэропорта.

Самолёт около 15 минут находился в зоне ожидания над Варшавой. После этого экипаж повторно выполнил посадку, которая прошла успешно.

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Пресс-секретарь аэропорта имени Фредерика Шопена Пётр Рудзкий подтвердил инцидент в комментарии для Wirtualna Polska.

В то же время он заверил, что безопасность полётов не была нарушена. По его словам, экипаж действовал в соответствии со стандартной процедурой, а авиарейсы продолжали выполняться в обычном режиме.

4 ноября серия сообщений о заминировании пассажирских самолетов в нескольких странах Европы привела к перебоям в авиасообщении.

Самолеты проверяли, перенаправляли в другие аэропорты и даже сопровождали истребителями. Взрывчатых веществ на борту ни одного из них обнаружено не было.

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Тогда сообщения о заложении бомб поступили также в отношении двух самолетов, направлявшихся в Варшаву. Один из них вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. Изначально он должен был приземлиться в аэропорту имени Фредерика Шопена, однако его перенаправили в аэропорт Модлин, который из-за инцидента на короткое время закрыли.

Другой самолёт — рейс Scandinavian Airlines из Копенгагена — приземлился в Варшаве по расписанию.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Польша Самолеты Аэропорт Дроны

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