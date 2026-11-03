«Речь идет о целенаправленной акции». В Европе проверяют самолеты из-за серии сообщений о заложении бомб

Самолёт авиакомпании SAS, который 3 ноября 2026 года прибыл из Копенгагена в варшавский аэропорт имени Шопена после сообщения об угрозе взрыва (Фото: Piotr Bozyk/via REUTERS)

Серия сообщений о минировании пассажирских самолетов в ряде стран Европы привела к перебоям в авиасообщении. Самолеты проверяли, перенаправляли в другие аэропорты и даже сопровождали истребителями. Взрывчатки на борту ни одного из них не обнаружили.

Об этом во вторник, 4 ноября, сообщают CBC и BBC.

Среди авиакомпаний, рейсы которых оказались под угрозой, — польская LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air и Ryanair. Никто не пострадал, и ни один из самолетов, о которых шла речь во вторник, не совершал экстренной посадки.

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Однако накануне один самолёт был вынужден совершить экстренную посадку в Венгрии.

В целом, после сообщений о возможном заминировании были проверены семь пассажирских самолетов.

В римском аэропорту Фьюмичино проверили два самолета Ryanair, прибывшие из Дублина и Лиссабона. Причиной стали анонимные сообщения об угрозе взрыва. Взрывных устройств на борту не обнаружили.

Самолет из Дублина до посадки сопровождали истребители итальянских Военно-воздушных сил.

Сообщения о заложении бомб поступили также в отношении двух самолетов, направлявшихся в Варшаву. Один из них вылетел из лондонского аэропорта Хитроу. Изначально он должен был приземлиться в аэропорту имени Фредерика Шопена, однако его перенаправили в аэропорт Модлин, который из-за инцидента на короткое время закрыли.

Другой самолёт — рейс Scandinavian Airlines из Копенгагена — приземлился в Варшаве по расписанию.

Во вторник министр транспорта Болгарии Георгий Пеев сообщил об угрозе взрыва ещё на двух самолётах, следовавших в Софию. Один из них прилетел из Бергамо (Италия), другой — из Дублина. Оба самолета приземлились без перенаправления на другие аэропорты. В ходе проверок взрывчатки обнаружено не было.

Эти случаи произошли на следующий день после инцидента с самолетом Wizz Air, следовавшим из лондонского аэропорта Лутон в Софию. Из-за сообщения о заложении взрывного устройства он совершил экстренную посадку в Будапеште. До венгерского аэропорта самолет сопровождал истребитель местных ВВС.

Позже в Wizz Air сообщили, что проверка самолета и пассажиров не выявила никаких опасных предметов.

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Также взрывчатки не обнаружили на борту самолета Ryanair, который прибыл в испанский город Мурсия из Манчестера.

Эксперт по авиационной безопасности Пол Мейсон заявил, что сообщения о заминировании пассажирских самолетов поступают нечасто, поэтому последние инциденты являются необычными.

«Похоже, что сообщения поступали в убедительной форме в отношении самолетов различных авиакомпаний. Это наводит меня на мысль, что речь идет о целенаправленной акции одного злоумышленника, а не о серии случайных злонамеренных звонков», — сказал Мейсон в эфире BBC 5 Live.

По его словам, экипажи самолетов и наземные службы должны пройти ряд процедур, чтобы оценить достоверность угрозы. Если ее уровень будет признан достаточно высоким, самолет могут перенаправить на другой аэродром.