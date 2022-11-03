Стрельба во время протеста. Экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен 3 ноября, 14:18 Имран Хан (Фото:REUTERS/Mohsin Raza)

В среду, 3 ноября, экс-премьер-министр Пакистана Имран Хан был ранен во время протестного марша в городе Лахор.

Об этом сообщает BBC.

Члены его партии PTI заявили, что в результате атаки пострадали еще четыре человека, никто не погиб.



По словам помощника Хана, ему ничего не угрожает.

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70-летний Хан возглавлял марш в столицу Исламабад с требованием досрочных выборов.

«Это была попытка убить его», — сказал старший помощник Хана.

Парламент Пакистана 9 апреля выразил недоверие премьер-министру страны Имрану Хану и отстранил его от должности.

Глава правительства поддерживал тесные связи с российским режимом и был в России в день вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Как пишет BBC, Имран Хан — в прошлом популярный игрок в крикет — был премьер-министром Пакистана с 2018 года. Он обещал победить коррупцию и вывести свою страну из экономического кризиса, однако теперь многие местные жители считают, что оба эти обещания он не выполнил.