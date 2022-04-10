В Пакистане отстранили от власти премьер Хан. Он был в России в день вторжения в Украину 10 апреля, 02:14 Цей матеріал також доступний українською Имран Хан (Фото:REUTERS/Lucas Jackson)

Парламент Пакистана 9 апреля выразил недоверие премьер-министру страны Имрану Хану и отстранил его от должности. Глава правительства поддерживал тесные связи с российским руководством и был в России в день вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Как пишет ВВС, Имран Хан — в прошлом популярный игрок в крикет — был премьер-министром Пакистана с 2018 года. Он обещал победить коррупцию и вывести свою страну из экономического кризиса, однако теперь многие местные жители считают, что оба этих обещания он не выполнил.

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Хан поддерживал тесные связи с российским истеблишментом. Он даже приехал с визитом в Москву 23 февраля, а второй день его поездки в столицу РФ пришелся на 24 февраля, когда российские войска начали полномасштабное вторжение на территорию Украины.



Хан публично неоднократно говорил, что пакистанская оппозиция, которая добивалась его отстранения, сотрудничают с другими государствами. В частности, он утверждал, что от него пытаются избавиться власти США, которым якобы не нравится его дружба с Россией и Китаем.

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Хан стал первым премьер-министром в истории Пакистана, отстраненным от власти при помощи вотума недоверия в парламенте. Сами законодателя встретили результаты голосования аплодисментами.

Хан до голосования он заявил, что не признает своей отставки, поскольку до этого подписал указ о роспуске парламента. Это решение он объяснил тем, что оппозиционные депутаты действуют под давлением других государств, что противоречит конституции. Однако оппозиция обратилась в Конституционный суд Пакистана, который признал роспуск парламента незаконным — и это открыло путь для голосования 9 апреля.

Вскоре будет назначен новый глава пакистанского правительства, по мнению журналистов, им скорее всего станет лидер партии Пакистанская мусульманская лига Шахбаз Шариф. Он сможет оставаться у власти до октября 2023 года, когда в стране состоятся очередные парламентские выборы.

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