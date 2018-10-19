Игнор. Глава Гагаузии не пожала руку президенту Молдовы Додону

Глава автономного территориального образования Гагаузия на юге Молдовы Ирина Влах проигнорировала президента республики Игоря Додона.
Инцидент произошел во время его визита совместно с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в административный центр автономии Комрат.
Как видно на опубликованном видео с торжественного мероприятия, когда Влах проходила мимо Додона, он протянул ей свою руку, однако глава Гагаузии его просто проигнорировала.
В свою очередь президент Молдовы попытался скрыть неловкость, переведя свое внимание на часы.
Отметим, что ранее с Додоном приключился другой конфуз. Так, во время совместной пресс-конференции президент Турции уснул во время речи своего молдавского коллеги.
Журнал Новое Время №38
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