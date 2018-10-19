Игнор. Глава Гагаузии не пожала руку президенту Молдовы Додону

Додон попытался скрыть неловкость, переведя свое внимание на часы

Глава автономного территориального образования Гагаузия на юге Молдовы Ирина Влах проигнорировала президента республики Игоря Додона.

Инцидент произошел во время его визита совместно с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в административный центр автономии Комрат.

Как видно на опубликованном видео с торжественного мероприятия, когда Влах проходила мимо Додона, он протянул ей свою руку, однако глава Гагаузии его просто проигнорировала.

В свою очередь президент Молдовы попытался скрыть неловкость, переведя свое внимание на часы.

Отметим, что ранее с Додоном приключился другой конфуз. Так, во время совместной пресс-конференции президент Турции уснул во время речи своего молдавского коллеги.