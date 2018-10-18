Эрдоган едва не уснул на совместной пресс-конференции с Додоном

Президент Турции Реджеп Эрдоган едва не уснул во время совместной пресс-конференции с президент Молдовы Игорем Додоном.
Соответствующее видео разместил в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.
#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.
Эрдоган прибыл в с официальным визитом в Кишинев 17 октября, по результатам переговоров с властями Молдовы была подписана деклрацию о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования