Госдеп США получил временного главу

Первый заместитель госсекретаря США Джон Саливан стал временным исполняющим обязанности главы Госдепа.

Об этом у себя в Twitter сообщила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process.