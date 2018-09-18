18 сентября 2018, вторник

Госдеп США подвергся хакерской атаке - СМИ

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Издание Politico сообщает о том, что 7 сентября электронные почтовые ящики сотрудников Госдепартамента США были атакованы неизвестными хакерами.

По данным журналистов, атаке подверглись менее 1% почтовых ящиков персонала.

"Мы установили, что личные данные определенных сотрудников, возможно, подверглись атаке. Мы уведомили этих сотрудников", - цитирует издание Госдеп США.

Информацию о хакерской атаке подтвердили также на условиях анонимности два представителя руководства США.

Госдеп США после взлома провел проверку и изучил причины хакерской атаки, но не сообщил об установлении лиц, стоящих за кибератакой.

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