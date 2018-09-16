Иранские хакеры выставили на продажу в сети украденные из ВУЗов Британии исследования по атомной энергетике и кибербезопасности

Иранские хакеры похитили из британских университетов и выставили на продажу онлайн миллионы документов, среди которых научные исследования в областях атомной энергетики и кибербезопасности.

Об этом сообщает The Telegraph.

Документы выставлены на продажу на иранских сайтах по цене 2 фунта стерлингов. Купить файлы можно отправив запрос в WhatsApp и Telegram и сделав банковский перевод. Купленные файлы приходят на указанный адрес электронной почты.

Факт кражи подтвердил главный специалист по информационной безопасности Эдинбургского университета, из которого также были похищены документы. По его словам, хакеры создавали поддельные интернет-страницы, чтобы украсть пароли студентов и сотрудников университета.

По информации The Telegraph, представитель Кембриджского университета признался, что им о краже известно и они сейчас обновляют свою систему кибербезопасности.

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Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана и подписал меморандум о возобновлении санкций. Санкции коснулись торговли, нефтяного и банковского секторов Ирана.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.