Хорватия выделит Украине пакет военной помощи на 30 миллионов евро 22 августа, 18:00 Флаг Хорватии (Фото:Websi / Pixabay)

Хорватия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму 30 миллионов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пленкович анонсировал в октябре обширную международную конференцию, посвященную Украине, где Хорватия вместе со странами ЕС и другими международными организациями начнет процесс помощи в разминировании территорий.

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По его словам, несколько тысяч тонн зерна уже были вывезены из хорватских портов. Большинство ушли в Италию, часть на север Африки, но с новыми обстоятельствами на Черном море эта тема снова стала актуальной, добавил Пленкович.