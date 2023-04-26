Хорватия приняла на лечение 19 украинских военных 26 апреля, 22:50 Лечение украинских военнослужащих (Фото:Embassy of Ukraine to the Republic of Croatia / Facebook)

В Хорватию в среду, 26 апреля, на лечение прибыли 19 украинских военных, с которыми также приехали девять членов их семей.

Об этом сообщило посольство Украины в Хорватии.

Хорватия обеспечит весь комплекс медицинских и организационно-бытовых потребностей защитников Украины во время их лечения, а членам семей будет оказана помощь в размещении и поддержка во время пребывания их родных на лечении.

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«Хорваты знают чувствительность и боль ран, полученных во время защиты Родины. Поэтому правительство Хорватии 16 марта 2023 года и приняло решение об оказании помощи в лечении и реабилитации раненых из Украины», — отметили в посольстве.

В конце марте хорватский министр по делам ветеранов Томо Медвед посетил Украину вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чтобы принять участие в церемонии по случаю годовщины освобождения Бучи.

